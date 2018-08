Ambasadorul SUA la Budapesta, constatare despre libertăţile din Ungaria El a mentionat de asemenea, intr-un interviu publicat joi de revista politica si culturala Shabbat, preluat de Reuters, ca s-a oferit sa joace un rol de mediator intre Ungaria si Ucraina in problema legii ucrainene a educatiei si a apreciat ca Ungaria trebuie sa-si reduca dependenta de energia ruseasca. Angajat sa sustina valorile democratice, diplomatul american a subliniat importanta respectarii statului de drept, a dreptului la libertate, a libertatii religioase, a libertatii de exprimare si a libertatii presei. Ambasadorul, care a preluat functia in luna iunie, a declarat ca a avut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite la Budapesta, David B. Cornstein, a declarat ca nu a constatat incalcari ale libertatilor in Ungaria si, in caz contrar, se va pronunta cu siguranta impotriva acestora, el mentionand de asemenea, intr-un interviu publicat joi de revista politica si culturala Shabbat, preluat…

- Parchetul General a infirmat existența unei anchete in ceea ce privește așa-numita tentativa de asasinat reclamata de Liviu Dragnea. Președintele Camerei Deputaților a spus ca incidentul a fost cercetat dar nu a precizat de care instituție. Parchetul General a infirmat existența unei anchete in ceea…

- Un terminal al aeroportului din Budapesta si imprejurimile acestuia au fost inchise temporar miercuri seara, dupa ce Agentia de Gestionare a Dezastrelor din Ungaria a coordonat o investigatie in zona, au transmis reprezentantii aeroportului, relateaza Reuters.

- Noul grup, cu sediul la Bruxelles, pe care Bannon l-a ales ca o platforma, urmareste sa ajute organizatiile care au aceleasi pozitii nationaliste si anti-imigratie de pe intreg teritoriul Europei. Bannon a declarat pentru Reuters ca obiectivul este impulsionarea prezentei anti-UE in Parlamentul…

- Eric Fournier a fost inlocuit de Pascale Andreani in functia de ambasador francez la Budapesta, se arata intr-un decret publicat in Monitorul Oficial. In documentul confidential, datat in 18 iunie si care era adresat cabinetului lui Macron, Fournier a declarat ca Ungaria este "un model" in politicile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a inlocuit pe ambasadorul Frantei in Ungaria, dupa ce un document confidential, in care acesta lauda politicile premierului Viktor Orban privind imigrantii, a fost publicat presei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, l-a inlocuit in weekend pe ambasadorul tarii sale in Ungaria dupa difuzarea unor informatii confidentiale in presa in care emisarul francez lauda politica fata de migratie a liderului ungar Viktor Orban, relateaza luni Reuters. Pascale Andreani a…

- Ambasadorul presedintelui american Donald Trump pentru Ungaria, omul de afaceri David B. Cornstein, va sosi la Budapesta pe 22 iunie, a anuntat marti pe site-ul sau Ambasada SUA din capitala ungara, transmite MTI. ''Ambasadorul Cornstein este incantat sa-si inceapa activitatea in Ungaria si…