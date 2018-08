Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat marti, la Budapesta, ca Uniunea Europeana ar trebui sa deblocheze pachetul de ajutor financiar pentru Republica Moldova, in prezent suspendat, adaugand ca criticile UE la adresa Chisinaului nu sunt justificate, relateaza Reuters, potrivit…

- Comisia Europeana a initiat, joi, o procedura de infringement impotriva Ungariei in legatura cu pachetul sau de legi recent adoptat si intitulat "Stop Soros". Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a declarat intr-un briefing de presa ca executivul comunitar i-a trimis…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, l-a inlocuit in weekend pe ambasadorul tarii sale in Ungaria dupa difuzarea unor informatii confidentiale in presa in care emisarul francez lauda politica fata de migratie a liderului ungar Viktor Orban, relateaza luni Reuters. Pascale Andreani a…

- Liderii tarilor din Grupul de la Visegrad (Ungaria, Republica Ceha, Polonia si Slovacia) nu vor participa la mini-summitul privind migratia care va fi organizat de Comisia Europeana duminica la Bruxelles, a anuntat joi premierul ungar Viktor Orban, transmit Reuters, AFP si MTI. La finalul…

- Parlamentul de la Budapesta va anliza marti un proiect de lege care contine o prevedere, conform careia, organizatiile care ii sprijina pe imigranti vor plati o taxa speciala de 25%, a informat Ministerul ungar de Finante, transmite Reuters. Guvernul premierului Viktor Orban vrea sa utilizeze…

- Cainii supraponderali au un comportament similar cu cel al oamenilor care sufera de obezitate, inclusiv preferinta pentru hrana de calitate si refuzul de a se multumi cu putin, este concluzia unui studiu realizat de o echipa de cercetatori din Ungaria, relateaza vineri Reuters. Studiul sugereaza ca…

- Ambasadorul presedintelui american Donald Trump pentru Ungaria, omul de afaceri David B. Cornstein, va sosi la Budapesta pe 22 iunie, a anuntat marti pe site-ul sau Ambasada SUA din capitala ungara, transmite MTI.''Ambasadorul Cornstein este incantat sa-si inceapa activitatea in Ungaria si…

- Ambasadorul presedintelui american Donald Trump pentru Ungaria, omul de afaceri David B. Cornstein, va sosi la Budapesta pe 22 iunie, a anuntat marti pe site-ul sau Ambasada SUA din capitala ungara, transmite MTI. ''Ambasadorul Cornstein este incantat sa-si inceapa activitatea in Ungaria si…