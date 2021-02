Stiri pe aceeasi tema

- Alte trei cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK - linia genetica B.1.1.7., au fost anunțate marți. Este vorba despre doua femei, din București și din județul Cluj, și de un barbat din județul Covasna.Ultimii doi pacienți nu au istoric de calatorie in Marea Britanie, astfel ca, cel mai…

- Relatiile dintre Uniunea Europeana si Rusia au atins un nivel minim in urma incarcerarii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a apreciat vineri, la Moscova, seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit AFP si EFE. ''Este sigur ca relatiile noastre sunt puternic tensionate…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit, miercuri, cu Arancha Gonzalez Laya, ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Uniunii Europene si Cooperarii, cei doi evocand faptul ca in acest an se implinesc 140 de ani de la stabilirea relațiilor bilaterale dintre Romania și Regatul Spaniei.…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, vicepresedinte al Partidului Popular European si vicelider al Grupului PPE din Parlamentul European a transmis un mesaj prin care spune ca Uniunea Europeana trebuie sa fie unita pentru a sanctiona „lucrurile grave” care se intampla in prezent in Rusia. Siegfried…

- Dr. Predrag Balasevic, președintele Partidului Neamului Romanesc, un profesionist și un om dedicat valorilor europene, mi-a comunicat un protest disperat al romanilor din Valea Timocului, supuși unui proces violent de deznaționalizare de catre statul sarb. In timp ce poarta negocieri cu Uniunea Europeana…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, la Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii si arestarile in masa in timpul amplelor demonstratii desfasurate in weekend in

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința din 3 ianuarie 2021, Hotararea numarul 1 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe langa actualizarea…