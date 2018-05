Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Palestiniana trimite un mesaj diplomatic negativ României, rechemând ambasadorul de la București. Decizia vine în semn de raspuns la poziția țarii noastre pe tema mutarii ambasadei SUA la Ierusalim.

- Ambasadorul Palestinei in Romania, Excelenta Sa Fuad Kokaly, a fost rechemat miercuri dimineata la Ramallah pentru consultari, informeaza ambasada statului Palestina in Romania.Ambasadorul Fuad Kokaly va parasi Romania in aceasta seara, scrie Agerpres.ro.

- Peste 150 de persoane protesteaza vineri seara in Piata Victoriei si solicita demisia premierului Viorica Dancila. "Sunt aici sa sanctionez ultimele pozne ale premierului Dancila: vizita in Israel, anuntul cu mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, obraznicia celor din partidul majoritar",…

- Un protest fata de actualul Guvern este anuntat pentru vineri seara, in Piata Victoriei din Capitala. Oamenii cer demisia premierului Viorica Dancila, mitingul din Bucuresti fiind anuntat la scurt timp dupa declaratiile presedintelui Klaus Iohannis, care a spus ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei…

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, declara, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca tara sa regreta ca s-a creat un "clivaj" intre Executivul si Presedintia din Romania pe tema discutiilor referitoare la mutarea ambasadei romane de la Tel Aviv la Ierusalim, dar spera ca "lucrurile…

- Dupa ce Liviu Dragnea a anunțat ca Executivul a adoptat un memorandum pentru inceperea procedurilor de mutare a Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, au venit și reacțiile la nivel international. Comisia Europeana reaminteste ca toate ambasadele tarilor membre ale Uniunii sunt la…