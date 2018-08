Ambasadorul Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, considera "inchis" cazul referitor la declaratia ministrului Agriculturii, Petre Daea, care a facut o asociere intre sacrificarea porcilor bolnavi de pesta porcina si uciderea evreilor in lagarul de la Auschwitz Aflata la Iasi pentru a lua parte la seminarul "Israel, mai mult decat inovatie in irigatii", reprezentanta statului Israelul a apreciat ca exprimarea ministrului Agriculturii a fost una "nefericita". "Cred ca utilizarea terminologiei legate de Holocaust, in general, si de Auschwitz, in particular, este dezastruoasa, pentru ca minimalizeaza…