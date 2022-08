Ambasadorul Franței în România a vizitat Prahova La sfarșitul saptamanii trecute, Camera de Comerț și Industrie Prahova a organizat vizita in județ a unei delegații a Ambasadei Franței in Romania, condusa de Excelența Sa, Laurence Auer, care a fost insoțita de Mickael Koriche, atașat pe probleme din domeniul Educație. Oaspeții au fost primiți la sediul CCI Prahova de catre președintele acesteia, Aurelian Gogulescu, care deține totodata și funcția de președinte al Alianței Franceze Ploiești, in cadrul intalnirii fiind discutate inițiative generale privind oportunitațile de colaborare bilaterale economice, comerciale și investiționale, precum… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

