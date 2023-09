Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri, 15 septembrie, ca ambasadorul țarii sale in Niger este ținut ostatic de catre junta militara care a preluat puterea, informeaza Politico."In Niger, in timp ce va vorbesc, avem un ambasador și membri ai personalului diplomatic care au fost literalmente…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca ambasadorul Frantei in Niger este practic „luat ostatic" de militarii care au preluat puterea prin lovitura de stat si diplomatul mananca numai „ratii militare", intrucat „nu mai are posibilitatea sa iasa" din ambasada, transmite AFP.

- Emmanuel Macron a declarat, vineri, ca ambasadorul Franței in Niger a fost, practic, „luat ostatic” de reprezentanții juntei militare care au preluat ilegal puterea in aceasta țara africana. Liderul francez spune ca diplomatului ii sunt date doar „rații militare” ca hrana și ca „nu mai are posibilitatea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunta vineri destituirea tuturor sefilor regionali insarcinati cu recrutarea militara, cu scopul de a destructura un sistem de coruptie care le permite recrutilor sa scape de armata, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Imbogatire ilegala, legalizarea fondurilor…

- Romania a anuntat miercuri eliberarea celui mai vechi ostatic din Occident aflat in captivitate in Sahel, romanul Iulian Ghergut, un ofiter de securitate la o mina de amngan in Burkina Faso, situata in apropiere de Mali si Niger, rapit in Burkina Faso in aprilie 2015 de catre o grupare jihadista afiliata…

- Luptatorii gruparii paramilitare Wagner au fost surprinși in Niger in timp ce ii instruiau pe membrii forțelor armate care au declanșat lovitura de stat la Niamey, relateaza Sky News. Junta militara a cerut ajutorul mercenarilor in contextul amenințarii cu o intervenție militara lansate de blocul vest-african.

- Tarile membre ale blocului regional african ECOWAS anunta ca au stabilit un plan pentru o posibila interventie militara in Niger, daca junta militara care a preluat puterea nu il restabilesc in functie pe presedintele inlaturat, anunța Rador.Organizatia a stabilit anterior o data limita pentru ca…

- Junta militara din Niger, care a preluat puterea in aceasta țara africana dupa ce l-a dat jos președintele ales democratic, Mohamed Bazoum, intr-o lovitura de stat, susține, luni, ca guvernul democratic rasturnat a autorizat Franța sa atace țara pentru a-l elibera pe Bazoum din captivitate, relateaza…