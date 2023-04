Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, incep joi o vizita cruciala la Beijing. Cei doi oficiali europeni se intalnesc cu președintele chinez Xi Jinping, in contextul celor mai tensionate relații UE-China.

- UE incearca sa restabileasca relatiile cu China, desi refuzul Beijingului de a condamna razboiul din Ucraina al Moscovei ingreuneaza perspectivele unei apropieri majore, transmite AFP. O serie de lideri europeni au venit la Beijing pentru a incerca sa porneasca dialogul, iar in aceasta saptamana sunt…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va calatori in China alaturi de presedintele francez Emmanuel Macron in prima saptamana a lunii aprilie, a anuntat vineri un purtator de cuvant al executivului comunitar, Eric Mamer, potrivit Reuters si AFP. Informatia a fost confirmata de seful statului…

- Charles Michel: "Nu putem ignora China" Ursula von der Leyen este de partea Statelor Unite in razboiul comercial cu China, dar Franța și Germania nu sunt de acord. Astfel, președintele Consiliului European, Charles Michel, a fost nevoit sa intervina in dezbatere pentru a incerca sa redimensioneze…

- SUA si Uniunea Europeana intentioneaza sa limiteze si mai mult sprijinul pentru invazia Rusiei in Ucraina, au declarat vineri presedintele american Joe Biden si sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in finalul intalnirii lor la Casa Alba, relateaza DPA. „Facem noi pasi impreuna care sa vizeze…

- Țarile din Uniunea Europeana (UE) nu au reușit miercuri, 22 februarie, sa ajunga la un acord asupra noilor sancțiuni impotriva Rusiei, care ar trebui sa intre in vigoare vineri, cu ocazia implinirii unui an de cand a inceput invazia Moscovei in Ucraina, au declarat mai multe surse diplomatice de la…

- Ucraina se va bate pentru a pastra orasul „fortareata” Bahmut din estul tarii atat atat timp cat va putea, a declarat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cerand Occidentului sa accelereze furnizarea de arme cu raza lunga de actiune pentru a ajuta Kievul sa respinga fortele ruse in afara…