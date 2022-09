Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma cu o saptamana magazinul LIDL din cartierul iesean Tatarasi a fost inchis pentru aproximativ o zi si jumatate datorita unor nereguli grave descoperite de un control al inspectorilor Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, magazinul a fost deschis fara ca neregulile sa…

- Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca (UBB) ocupa pozitia 642 in domeniul Psihologie-Stiinte cognitive, fiind singura universitate din Romania inclusa in clasamentul URAP (University ranking by Academic Performance), dat publicitatii la inceputul lunii august 2022, a anuntat, marti, intr-un…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, vineri, ca au existat unele probleme la primele meciuri din Romania cu VAR, insa a precizat ca incep sa se vada beneficiile implementarii sistemului. "Au fost cateva probleme, nu este usor sa implementezi un astfel de sistem. In toate tarile au fost probleme…

- Ministrul german al Afacerilor Externe, Annalena Baerbock, va fi in vizita la Bucuresti si Constanta, vineri, pentru a co-prezida conferinta Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova si pentru a se intalni cu oficiali romani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In perioada 11 12 iulie, oficialii Serviciului Vamal al Republicii Moldova se afla intr o vizita de studiu in Portul Constanta. Aceasta face parte din programul misiunii bilaterale in Moldova, organizata de Biroul consilierului general al Departamentului de Comert al SUA.Oficialii si expertii internationali…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct NATO, și ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu au facut o vizita scurta in aceasta dimineața la Bistrița! Oficialii au vizitat sediul Brigazii 81 Mecanizata „General Grigore Balan” și expoziția de tehnica militara. „Romania va continua sa investeasca in…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a anunțat ca incepand cu data de 1 aprilie 2022, pachetul de servicii medicale de baza acordat in asistența medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitațile clinice cuprinde și consultațiile și serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea…

- Romania ar putea avea cea mai moderna baza de simulare medicala destinata studentilor la Medicina, daca un proiect al echipei Universitatii de Medicina si Farmacie ”Carol Davila” este aprobat pentru a fi finantat prin PNRR. Practica realizata pe manechine avansate va fi accesibila live tuturor studentilor.…