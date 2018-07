Stiri pe aceeasi tema

- David Davis (foto), ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat pe fondul dezacordului sau fata de pozitia Guvernului Theresa May in legatura cu procesul de iesire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului BBC News, citat de Mediafax.Ministrul demisionar a afirmat in scrisoarea…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa, preia Agerpres.Trump…

- Guvernul de la Londra ia in considerare prelungirea pentru inca o scurta perioada a mentinerii Marii Britanii in uniunea vamala europeana dupa perioada de tranzitie post-Brexit, temandu-se ca noile acorduri comerciale discutate nu vor fi gata la timp, relateaza joi presa britanica, citata de AFP. Conform…

- Romanii care sunt la munca in Marea Britanie pot sta liniștiți in legatura cu viitorul lor, chiar daca britanicii se pregatesc acum sa iasa din Uniunea Europeana. Mesajul a venit chiar de la ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell. ”Pentru romanii care se afla acum in Marea Britanie,…

- Donald Trump va merge la Londra in cursul vizitei sale in Regatul Unit in luna iulie, in pofida amenintarilor cu manifestatii, a afirmat vineri ambasadorul american in capitala britanica, Woody Johnson, dand asigurari ca presedintele american nu se teme.