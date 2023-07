Ambasador: Ucraina are în vedere o nouă rută pentru „coridorul…

„Rusia, dupa ce s-a retras din acord, a declarat ca nu garanteaza securitatea. Si asta inseamna ca vor trage in porturi, infrastructura si, eventual, nave. Acesta este riscul”, a aratat ambasadorul Vasil Bodnar ce consecinte are iesirea Rusiei din acordul pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra. Initiativa pentru cereale de la Marea Neagra a fost un acord incheiat in iulie anul trecut si intermediat de ONU si Turcia, care ajuta Ucraina sa-si exporte cerealele pe Marea Neagra, din trei porturi, folosind un coridor securizat. Rusia a anuntat luni ca iese din acest acord. Diplomatul ucrainean…