Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut marti Guvernului rus sa negocieze infiintarea unor centre de antrenament militare comune cu Belarusul, vecinul si unul dintre putinii aliati ai Moscovei in regiune in ofensiva militara rusa in Ucraina, relateaza AFP, informeaza agenția NEWS.RO. Fii la…

- Rusia a anuntat sambata ca a efectuat exercitii de aparare antiaeriana in regiunea Moscovei, pentru a proteja infrastructuri esentiale in caz de 'atacuri aeriene', pe fondul conflictului cu Ucraina, transmite AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un material video din presa rusa in care ar fi infatisati ”voluntari” sarbi care se antreneaza pentru a lupta impreuna cu trupele rusesti in Ucraina a provocat indignare in Serbia, aratand relatia complexa a acestei tari cu Moscova, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia și Belarus vor incepe luni exerciții comune ale forțelor aeriene, care au declanșat temeri la Kiev și in Occident ca Moscova s-ar putea folosi de aliatul sau pentru a lansa o noua ofensiva terestra in Ucraina, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboiul din Ucraina. Atacurile rusești au continuat pe teritoriul Ucrainei, in ciuda armistițiului de 36 de ore anunțat de Moscova pentru perioada Craciunului ortodox. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Rusia si-a gasit un sprijn de nadejde in Iran si viceversa, ambele tari fiind izolate de Occident, prima pentru ca a invadat Ucraina, a doua pentru ca ajuta militar Moscova, ca reprima prin violente proteste de strada si pentru ca isi dezvolta propria arma nucleara. Fii la curent cu cele mai…

- Germania s-a facut cu propriile maini parte a conflictului din Ucraina și nu poate fi un "broker" cinstit intre Moscova și Kiev, a declarat, joi, in timpul unui briefing, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, noteaza TASS, potrivit RADOR. Fii la curent…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a propus, miercuri, reluarea cooperarii comerciale cu Rusia dupa eventuala incheiere a razboiului din Ucraina, dar Administratia de la Moscova a respins propunerea liderului de la Berlin, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…