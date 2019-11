Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Smicala, o romanca stabilita in Finlanda, le cere ajutorul autoritatilor de la Bucuresti. Isi doreste sa se repatrieze cu cei doi copii ai ei, pe care statul finlandez ii are in custodie de patru ani, de cand ea a divortat de sotul violent.

- Norvegienii au ratat Euro 2020 la Bucuresti si pare ca si-au gasit sursa tuturor problemelor dupa acest rateu: fanii mici ai nationalei Romaniei! Pe rand, jurnalistii nordici, selectionerul Lars Lagerback, dar si secundul sau, Joar Hansen, au criticat prezenta unor copii la partida de marti seara. …

- UPB Music Festival va fi organizat in campusul Universitații POLITEHNICA din București, in intervalul orar 12:00 – 04:30. La eveniment sunt așteptați peste 5.000 studenți UPB. Pe scena vor urca artiști cunoscuți la nivel național, dar și studenți ai universitații.De la ora 12:00, participam…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de PNL Bucuresti, la debutul anului scolar 2019, in Bucuresti, nu toate unitatile de invatamant sunt puse la punct. "Lipsa manualelor este imputabila Ministerului Educatiei, cel care, din incompetenta evidenta, nu gestioneaza corespunzator…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a transmis joi, in intrevederea avuta cu ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, un mesaj de condoleante si de solidaritate cu partea romana, ca urmare a atacului terorist de la Kabul soldat cu decesul unui membru al misiunii diplomatice a Romaniei,…

- Doi tineri din Tismana, județul Gorj, ar fi depus, la inscrierea la Academia de Poliție, adeverințe din care rezulta ca sunt romi, fara ca ei sa aparțina acestei etnii. Polițiștii au deschis un dosar, miercuri, avand suspiciuni de frauda, anunța MEDIAFAX.Inspectoratul de Poliție Județean Gorj…