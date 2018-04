Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, a declarat, vineri, la Constanta, ca decizia de mutare a Ambasadei Romaniei in Israel nu a fost luata inca, precizand ca Franta considera ca schimbarea locului unei ambasade la Ierusalim nu este conforma dreptului international.

- Intentia Guvernului de a muta Ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim reprezinta o actiune care incalca dreptul international, deciziile Consiliului Europei si contravine pozitiei statului roman cu privire la rezolvarea conflictului israelo-palestinian, considera

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca Guvernul, prin adoptarea memorandumului privind inceperea procedurii de mutare a ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, ar incalca „grav Constitutia Romaniei“. Mai mult, Orban a spus ca o asemenea decizie ar trebui luata doar de…

- Afirmatia presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de joi seara in care face referiri la adoptarea de catre Guvern a unui memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentre mutarea efectiva a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim a starnit reactii in presa din Israel, dar si la nivel de…

- 'Presedintele Romaniei nu a fost informat sau consultat in prealabil in legatura cu acest demers. Administratia Prezidentiala subliniaza ca aceasta decizie nu are la baza evaluari solide si cuprinzatoare. Un astfel de demers nu se poate face decat in urma unei analize de profunzime, care sa ia in considerare…

- Mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim naste un nou scandal intre Guvern si Presedintie. Liviu Dragnea a anuntat, in exclusivitate la Antena 3, ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care s-a decis inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei. Președintele…