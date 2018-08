In text nu se vorbeste nimic despre terenul fostului stadion Republican, pe care Dodon nu doreste sa fie construita o noua cladire pentru misiunea diplomatica a SUA in Republica Moldova si nici despre o eventuala vizita a lui Igor Dodon in SUA. 'Ambasadorul Pettit a avut o intrevedere astazi cu presedintele Igor Dodon pentru a discuta o serie de subiecte bilaterale. Ambasadorul si-a exprimat dorinta de a vedea o relatie puternica continua intre tarile noastre, indiferent de rezultatele viitoarelor alegeri parlamentare, si a subliniat, de asemenea, ca este foarte important ca viitoarele alegeri…