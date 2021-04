Ambasada SUA, înainte de gala Oscarurilor: „Succes, Colectiv” Documentarul romanesc Colectiv poate aduce Romaniei primul Oscar, dupa ce a reușit o dubla nominalizare istorica la premiile Academiei Americane de Film. Cu cateva ore inainte de inceperea ceremoniei de decernare a premiilor Oscar, Ambasada SUA la București a transmis un mesaj de susținere pentru filmul Colectiv. „Succes, Colectiv”, scrie in mesajul postat pe Facebook, insoțit de afișul filmului. Totodata, Institutul Cultural Roman din Statele Unite a postat o fotografie in care apare și un alt documentar nominalizat, considerat de unii critici favorit: My Octopus Teacher, scris sub Colectiv.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

