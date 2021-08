Stiri pe aceeasi tema

- Nikita Ishchenko, purtatorul de cuvant al Ambasadei Rusiei in Kabul, a declarat, luni, pentru agenția de știri RIA, ca președintele afgan Ashraf Ghani ar fi fugit din țara cu patru mașini și un elicopter pline cu bani, scrie Reuters. Mai mult, el s-ar fi vazut nevoit chiar sa lase o parte din bani pe…

- Criza din Afganistan. Sute de oameni, prinsi de scara avionului, in incercarea disperata de a fugi de talibani. Cinci persoane au fost ucise UPDATE 11:33 Cel putin cinci persoane au fost ucise in aeroportul din Kabul, in timp ce sute de afgani au incercat sa intre cu forta in avioanele care paraseau…

- Fostul președinte al Afganistanului, Ashraf Ghani, a parasit capitala Kabul spre Tadjikistan, a declarat duminica un inalt oficial al Ministerului Afacerilor Interne, informeaza Reuters.Solicitat pentru comentarii, biroul fostului președinte a spus ca „nu poate spune nimic despre mișcarea lui Ashraf…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Kabul, ultimul oraș important care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane, informeaza Digi24. Talibanii au inceput sa intre din toate parțile in Kabul, a anunțat duminica ministrul afgan de Interne, potrivit Reuters. Ei au primit ordine sa evite…

- Prim-ministrul pakistanez Imran Khan a declarat miercuri ca liderii talibani nu vor negocia cu guvernul afgan atat timp cat Ashraf Ghani ramane presedinte, transmite Reuters preluat de agerpres. Khan a opinat ca o reglementare politica pare dificila in conditiile actuale. "Am incercat sa ii…