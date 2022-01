Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile desfașurate in cursul saptamanii trecute nu au dus la o destindere intre Statele Unite și Rusia in privința ultrasensibilului dosar al crizei ucrainiene. Dimpotriva, numeroase informații de ultima ora semnaleaza ca Rusia a trecut la o alta metoda pentru a infierbanta situația. Statele Unite…

- Statele Unite acuza vineri Rusia de faptul ca a ”prepozitionat” agenti in Ucraina cu scopul de a efectua o operatiune care sa poata servi drept ”pretext al unei invazii” a fortelor Moscovei, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Rusia pune bazele pentru a avea posibilitatea sa creeze piesa cu…

- ''Apelul presedintelui Biden catre presedintele Putin a inceput la 15:35 (20:35 GMT, n.red.)'', a anuntat un oficial de la Casa Alba.Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat joi "convins" ca un dialog "eficient" este posibil cu Statele Unite ale Americii, in mesajul de felicitare de sfarsit de an…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

- Statele Unite ale Americii trag un semnal de alarma pentru aliații din Uniunea Europeana: Rusia ar putea planifica o eventuala invazie a Ucrainei, pe masura ce tensiunile izbucnesc intre Moscova și blocul Occidental cu privire la migranți și aprovizionare

- Statele Unite ale Americii ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, scrie Bloomberg. Statele Unite monitorizeaza…