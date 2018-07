Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a dat asigurari joi ca nu dispune de informatii cu privire la noul caz de otravire cu agent neurotoxic Noviciok din sudul Marii Britanii, la patru luni dupa otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, de care Occidentul considera responsabila Rusia, informeaza…

- Britanicii sunt chiar "tampiti" daca cred ca Rusia a comis un nou atac cu agent neurotoxic in Anglia in plina desfasurare a Cupei Mondiale de Fotbal, a scris Ambasada Rusiei in Olanda joi pe social media, noteaza Reuters. Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica…

- Cele doua persoane gasite in stare critica in locuinta lor din Amesbury au fost otravite cu Noviciok, neutotoxina cu care au fost otraviti, tot in Marea Britanie, fostul spion rus Seghei Skripal si fiica acestuia, a anuntat Politia metropolitana, scrie BBC. Cuplul, Charlie Rowley, in varsta de 45 de…

- Medicii care l-au tratat pe un fost spion rus si pe fiica sa dupa ce au fost otraviti cu un agent neurotoxic in Marea Britanie sustin ca nu stiu care sunt perspectivele starii lor de sanatate pe termen lung, desi recunosc ca initial se temeau ca incidentul era mult mai grav, relateaza Reuters marti,…

- Otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in Salisbury (sud-vestul Angliei) va afecta cooperarea dintre Marea Britanie si Rusia in vederea asigurarii securitatii pentru Campionatul Mondial de Fotbal din luna iunie din Rusia, a declarat vineri ministrul adjunct de externe…

- Fostul spion rus, Serghei Skripal, care a fost otravit alaturi de fiica sa, a inceput sa se simta mai bine și nu mai e in stare critica. "Sanatatea acestui barbat se imbunatațește și nu mai este in condiție critica", se arata intr-un comunicat al autoritaților medicale britanice, preluat…

- Esantionul de agent neurotoxic de conceptie sovietica nivicioc folosit in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, in Anglia, provine dintr-un centru de cercetare militara din sud-vestul Rusiei, dezvaluie Times, scrie Reuters conform News.ro . Potrivit site-ului ziarului…

- Esantionul de agent neurotoxic de conceptie sovietica nivicioc folosit in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, in Anglia, provine dintr-un centru de cercetare militara din sud-vestul Rusiei, dezvaluie Times, scrie Reuters conform News.ro . Potrivit site-ului ziarului…