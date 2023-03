Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a susținut marți ca Gigi Becali (64) a primit oferte de peste 20 de milioane de euro pentru celebrul „Palat” din Aleea Alexandru, patronul FCSB a confirmat informația, dezvaluind și ca o propunere a venit din partea…

- Cat costa palatului lui Gigi Becali de langa Guvern. E de vanzare? Palatul aurit din apropierea Pieței Victoria din București, care ii aparține lui Gigi Becali, a devenit un deziderat pentru unii clienți cu dare de mana. Cladirea construita in 1915 ar fi putut fi vanduta unei ambasade, daca proprietarul…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, susține ca Gigi Becali (64), patronul FCSB, a primit oferte de peste 20 de milioane de euro pentru celebrul „Palat” din Aleea Alexandru, noteaza gsp.ro.„E un secret de familie, dar pot sa-l dau. Gigi a primit 23,5 de…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, susține ca Gigi Becali (64), patronul FCSB, a primit oferte de peste 20 de milioane de euro pentru celebrul „Palat” din Aleea Alexandru. „E un secret de familie, dar pot sa-l dau. Gigi a primit 23,5 de milioane de euro…

- Gigi Becali este aratat din nou cu degetul in relatia cu statul roman. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a realizat un proces verbal in care dezvaluie faptul ca omul de afaceri a comis unele nereguli privind agentia. Cu trei ani in urma, Gigi Becali a cumparat 30 de hectare de…

- Gigi Becali, patronul vicecampioanei Romaniei, FCSB, are din nou probleme de ordin juridic. Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura a județului Valcea a anunțat, prin intermediul unui proces verbal, faptul ca a sesizat mai multe nereguli comise de latifundiarul din Pipera, scriu cei de la…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit azi despre ce urmeaza pentru FCSB și despre ce antrenor vrea sa aduca la formația sa. Omul de afaceri spune ca nu-i mai in calcul pe Valentin Iliev și Tony da Silva, ci are pe lista un antrenor roman și doi tehnicieni straini. Potrivit lui Becali, cele mai mari șanse…

- Ucraina trebuie sa fie ajutata sa se apere, „sa isi recastige independenta si suveranitatea”, a declarat, vineri, la Bucuresti, ministrul Afacerilor Externe din Republica Franceza, Catherine Colonna. Ea a sustinut o conferinta de presa comuna cu omologii sai roman, Bogdan Aurescu, respectiv olandez,…