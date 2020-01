Stiri pe aceeasi tema

- Doctoranzii sau cei care au obtinut titlul de doctor in Romania pot participa la o competitie inedita in limba franceza: isi pot sustine teza in doar trei minute, ajutati de un singur diapozitiv, informeaza Institutul Francez din Bucuresti, unul dintre organizatori. "Concursul este un foarte bun mijloc…

- Ca urmare a dezbaterilor publice din ultimele zile, referitoare la propunerea de extindere a ansamblului Palas și de reconversie a zonei Sf. Andrei, dar și a consultarilor cu personalitați și specialiști ai orașului, arhitecți, istorici, urbaniști, consiliul de administrație al companiei IULIUS a analizat…

- De la vedeta TV, Iulia Albu a ajuns cu timpul un adevarat influencer. Unul extrem de exigent cand vine vorba de brandurile cu care se asociaza, dar și de sumele pe care le solicita. Iulia Albu nu doar ca este foarte selectiva, insa onorariile ei depașesc chiar și de cinci ori ofertele de pe piața virtuala.…

- Duminica, 24 noiembrie, Loteria Romana organizeaza noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Conform unui comunicat de presa remis Ziare.com, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,73 milioane lei (peste…

- Romania a inregistrat in primele opt luni ale acestui an un deficit de 1,14 miliarde de euro in comertul cu produse agroalimentare, in crestere cu 24% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand acesta s-a cifrat la 923,44 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Un robot ce imita un profesor de muzica, realizat de doi elevi de la Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" (API) din Zalau, va reprezenta tara noastra la competitia internationala de robotica World Robot Olympiad, ce va avea loc in Ungaria, la Gyor, in

- Guvernul Romaniei a alocat recent 949 979 413 milioane de lei, echivalentul a 200417597 milioane, de euro prin Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI) pentru 44 de proiecte care vizeaza modernizarea si dezvoltarea comunitatilor din judetul Iasi. Proiectele prevad modernizari de drumuri judetene, comunale…

- S.N.G.N. Romgaz S.A. și Socar, Compania Petroliera de Stat a Republicii Azerbaijan, au semnat un Memorandum de Ințelegere prin care ambele companii vor coopera in proiecte upstream (explorare si producție) de petrol și gaze, potrivit unui comunicat al Romgaz, potrivit Mediafax.Scopul acestui…