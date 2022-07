Amazon va folosi roboți complet autonomi pentru a crește siguranța angajaților din depozite Amazon a dezvaluit primul sau robot mobil, complet autonom, care poate muta carucioare grele și poate lucra in siguranța alaturi de oameni, scrie CNN . Compania susține ca robotul nu va inlocui angajații umani, dar, in schimb, va ajuta la imbunatațirea standardelor de siguranța și a condițiilor de munca in depozite. In comparație cu alți roboți utilizați doar in anumite sectoare, Proteus se poate deplasa și lucra alaturi de oameni, in siguranța. Just yesterday I was thinking about #Amazon #warehouse #robots , and today I saw that the company introduced its first fully #autonomous #mobile #robot… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

