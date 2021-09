Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Slatina au fost sesizați, pe 22 februarie, de o femeie de 60 de ani, din localitate, ca, fiul sau de 29 de ani, ar fi agresat-o fizic și i-ar fi distrus mai multe bunuri din locuința. Impotriva barbatului polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, acesta fiind confirmat ulterior…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “talharie calificata”. In fapt, la data de 09 august a.c., polițiștii…

- Patru persoane plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, anunta IPJ Constanta. In urma probatoriului administrat in cauza, cei patru au fost retinuti pentru 24 de ore si introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva, ulterior fiind prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta,…

- Un barbat care fusese retinut pentru comiterea infractiunii de lovire sau alte violente a evadat duminica seara din sediul unui post de politie din Dolj, dupa ce a sarit pe geam. Politistii au instituit filtre in judet si in judetele invecinate pentru prinderea acestuia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Barbatul care duminica seara a evadat dintr-un sediu de politie din judetul Dolj, sarind pe geam, a fost gasit, El se ascundea intr-un sant la 800 de metri de locul de unde fugise. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, barbatul a fost gasit in jurul miezului noptii, intr-un…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “evadarea”. In fapt, la data de 17 iunie 2021, polițiștii, fiind in executarea atribuțiilor…