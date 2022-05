Amalia Bellantoni se bucura in aceste momente de zile pline de relaxare, asta fiindca este in vacanța, in Sicilia, alaturi de soțul ei și cei doi copii! Ei bine nu doar ca se relaxeaza pe cinste, ci vedeta se și rasfața la cote maxime. Iata ce schimbare de look și-a facut la un salon de infrumusețare din Italia, dar și reacția partenerului ei de viața dupa acest lucru!