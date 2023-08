Am întâlnit şi români nefericiţi că au mers în vacanţă în Grecia: „Pe plajă, o japcă totală!” Grecia, destinatia de vacanta preferata de romani, nu este laudata chiar de toata lumea. Chiar daca natura, peisajul si apa marii merita efortul unei deplasari pe taram elen, serviciile lasa de dorit, conform unor conationali. Este cazul unei romance care crede ca Grecia este „mult prea apreciata” pentru ceea ce ofera in realitate, dupa cum […] The post Am intalnit si romani nefericiti ca au mers in vacanta in Grecia: "Pe plaja, o japca totala!" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

