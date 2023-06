Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anuntat ca presedintele Joe Biden se simte foarte bine dupa un incident petrecut in timpul unei ceremonii de absolvire in statul american Colorado. Biden s-a impiedicat de un sac negru de nisip si a cazut. In varsta de 80 de ani, Joe Biden a fost adesea criticat pentru ca ar fi prea in varsta…

- Liderul de la Casa Alba a fost protagonistul unui incident ce a fost surprins de camerele de luat vederi. S-a intamplat joi, in timpul unui eveniment ce a avut loc in Colorado. Presedintele Joe Biden s-a impiedicat si a cazut dupa ce a inmanat ultima diploma la o ceremonie de absolvire la Academia Fortelor…

- Presedintele Joe Biden continua sa detina un avantaj in fata potentialilor contracandidati republicani Donald Trump si Ron DeSantis, pe masura ce se apropie alegerile prezidentiale americane din 2024, potrivit celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos. Exista insa potentiale pericole pentru Biden, in cazul…

- Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat sambata, 13 mai, la afirmațiile fostului președinte american Donald Trump, care a spus ca ar pune capat razboiului din Ucraina in 24 de ore daca va fi reales președinte al SUA, informeaza CNN.In timpul vizitei lui Zelenski la Roma, acesta a fost intrebat…

- Președintele Joe Biden a decis sa anuleze starea de urgența naționala, care a fost in vigoare in SUA din cauza pandemiei Covid. Liderul de la Casa Alba a ratificat o lege aprobata de Congresul SUA, care stabilește incheierea acestei situații de urgența. Ratificarea legii, de catre președintele Biden,…

- Presedintele Joe Biden este la curent cu punerea sub acuzare a predecesorului sau si va urmari "evident" stirile, a declarat marti Casa Alba, care a subliniat insa ca nu aceasta este preocuparea principala a sefului statului, relateaza CNN, anunța news.ro."Presedintele isi va concentra atentia asupra…

- Discutiile dintre liderul rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping s-au incheiat luni dupa aproape patru ore si jumatate, dar vor fi reluate marti in format extins, au anuntat agentiile de presa rusesti. In acest timp, Casa Alba si-a exprimat scepticismul in legatura cu presupusul plan de…