- Creșa Deva a fost relocata de pe Aleea Viitorului intr-un imobil de pe strada 16 Februarie (cartier Viile Noi) din municipiul nostru. Vechea locație a intrat in reabilitare și modernizare pe fonduri europene. Investiția in valoare de peste 820 de mii de euro va fi finalizata in toamna anului…

- In anul școlar 2021-2022, localul Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny” Focșani a cunoscut un proces de reabilitare termicaː „Creșterea performanței energetice la Școala Gimnaziala «Anghel Saligny» Focșani”. Proiectul se finalizeaza in acest an, are o valoare de 3.188.135,12 lei inclusiv TVA și a cuprins…

- Anunț trist inainte de startului noului an școlar! Pana acum vorbeam de o criza economica care a afectat mai toate aspectele vieții de zi cu zi. Au crescut, exagerat de mult, toate prețurile, de la utilitați, la servicii și alimente. Ministrul Sorin Cimpeanu, pe langa noua lege, vorbește de o situație…

- OFICIAL, structura NOULUI AN ȘCOLAR a fost publicata in Monitorul și va aduce foarte multe noutați. Școala va incepe pe 5 septembrie 2022 și anul școlar va fi structurat pe cinci module, cu cinci vacanțe. In total, anul școlar 2022-2023 va cuprinde 36 de saptamani. Perioadele pentru „Școala altfel”…

- Administrația județeana susține ideea reabilitarii rețelei de aducțiune a apei potabile din Dunare. Investiția ar reprezenta o alternativa la actualul sistem de captare a apei din frontul subteran, in condițiile extinderii operatorului regional Urban SA. «Este o posibilitate pe care o luam in calcul.…

- Drumul Național 1 a fost inundat, joi seara, in urma unei ploi torențiale. Dupa cum se poate vedea in imaginile postate pe rețelele de socializare, șoferii din Bușteni abia au reușit sa traverseze zona. O ploaie torențiala de cateva minute a inundat DN1. Apa s-a adunat imediat, iar gurile de canalizare…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca astazi a avut loc licitația pentru proiectarea integrala a proiectului de investiții cu finanțare europeana „Aqua Park” in cadrul Comlpexului sportiv Suceava. Ion Lungu a spus ca la licitație au fost depuse doua oferte, respectiv din partea Total Businnes Land…

Administrația locala din Campia Turzii a propus un proiect de fluidizare a traficului auto in zona Piața Mihai Viteazu din localitate, investiția fiind aprobata de catre consilieri.