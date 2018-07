Aluniţele și expunerea la soare: cum te protejezi vara aceasta Cancerul de piele este de departe cel mai frecvent tip de cancer și este cauzat de supraexpunerea la radiațiile UV. Din fericire, prin adoptarea unor masuri de precauție aceasta temuta afecțiune poate fi prevenita, iar pielea menținuta sanatoasa chiar și dupa o intreaga vara in care ne-am bucurat de caldura razelor soarelui. Folosește crema cu factor de protecție Primul și cel mai important pas in protejarea pielii de agresiunea razelor UV este utilizarea unor produse cu SPF de buna calitate și folosirea lor in mod regulat pe tot parcursul zilei. Protecția solara trebuie aplicata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

