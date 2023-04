Alunecare de teren în Ecuador: cel puțin 27 morţi şi 67 dispăruţi în urma ultimului bilanț Cel putin 27 persoane au murit si 67 sunt in continuare date disparute in urma unei alunecari de teren provocate de ploile abundente in regiunea andina din Ecuador, care a ingropat duminica un cartier din orasul Alausi, potrivit unui nou bilant anuntat sambata de autoritati, noteaza AFP, citat de Agerpres. O uriasa bucata de munte s-a desprins in noaptea de duminica spre luni si s-a abatut asupra unui cartier periferic al acestui oras cu 45.000 de locuitori din provincia Chimborazo, la aproximativ 300 de kilometri sud de Quito. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

