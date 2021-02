Alte trei blocuri din municipiu intră în reabilitare Astazi, 12 februarie 2021, a fost predat catre constructor amplasamentul pentru demararea lucrarilor privind creșterea eficienței energetice la blocurile de locuințe C, SB42 și 1B, proiect finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Axa 3.1 A – eficiența energetica cladiri rezidențiale. Blocul C este situat pe Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 21, iar blocurile SB42 și 1B sunt situate pe strada Simion Barnuțiu, nr. 58, respectiv nr. 15. Valoarea totala a proiectului este de 1.960.515,87 lei, executantul lucrarilor este SC Avril SRL, iar termenul de execuție este de 8 luni… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

