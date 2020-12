Alte măști, aceeași problemă ANPC anunta ca inca noua notificari, intre care trei ale Romaniei in ceea ce priveste alerte de masti neconforme de pe piata au fost preluate de RAPEX. Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX a validat alte 9 alerte, in ceea ce privește maștile aflate la comercializare in țarile Uniunii Europene, dintre care 3 aparțin Romaniei. Acestea au fost semnalate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), instituție abilitata sa reprezinte Romania in cazul produselor nealimentare la RAPEX. In urma acestei validari, nu mai puțin de 21 de alerte… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

