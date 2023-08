Alte două transplanturi renale la spitalul 'Dr.C.I.Parhon', de la un donator aflat în moarte cerebrală Medicii de la Spitalul "Dr.C.I.Parhon" din Iasi au efectuat doua transplanturi renale dupa ce familia unei persoane aflata in moarte cerebrala a fost de acord cu donarea de organe. Purtatorul de cuvant al Spitalului "Dr.C.I.Parhon", dr Ionut Nistor, a declarat ca beneficiarii sunt din zona Moldovei, potrivit agerpres. Unul dintre beneficiari, un barbat in varsta de 45 de ani, din judetul Galati, se afla in program de dializa din 2022 din cauza unei boli renale care a fost descoperita in ultimul stadiu.

Al doilea pacient, in varsta de 47 de ani, din Botosani, este inclus in programul de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din Iași atrag atenția ca se inmulțește numarul cazurilor de intoxicații voluntare și involuntare cu alcool metilic (din lichidul de parbriz) și etilenglicol (conținut de antigel). Anual sunt circa 30 de persoane care ajung in stare critica, dupa ce beau aceste substanțe: jumatate dintre ei…

- Medicii de la Spitalul „Dr.C.I.Parhon” din Iasi au facut doua transplanturi renale dupa ce familia unei persoane aflate in moarte cerebrala a fost de acord cu donarea de organe. Purtatorul de cuvant al Spitalului „Dr.C.I.Parhon”, conf.univ.dr Ionut Nistor, a declarat, joi, ca beneficiarii sunt doi barbati…

- Medicii de la Spitalul “Dr.C.I.Parhon” din Iași au realizat cu succes doua transplanturi renale, schimband viața a doi barbați din județele Vrancea și Bacau. Aceste intervenții au fost posibile datorita acordului de donare de organe oferit de familia unei persoane aflate in moarte cerebrala. Conform…

- Medicii de la Spitalul ‘Dr.C.I.Parhon’ din Iasi au facut doua transplanturi renale dupa ce familia unei persoane aflate in moarte cerebrala a fost de acord cu donarea de organe. Purtatorul de cuvant al Spitalului ‘Dr.C.I.Parhon’, conf.univ.dr Ionut Nistor, a declarat, astazi, ca beneficiarii sunt doi…

- Iașul se situeaza pe primul loc intre județele Moldovei atat in clasamentul promovabilitații cat și al mediilor de 10 la Bacalaureat. Redactorul nostru, Constantin Mihai are toate datele: Rezultate cu mult sub așteptari la examenul de Bacalaureat din acest an, dar in concordanța cu 2 ani pierduți cu…

- Echipele medicale de la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti au realizat, duminica, o prelevare de organe de la un pacient aflat in moartea cerebrala, cu acordul familiei acestuia, iar doctorii de la Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iasi au efectuat un transplant hepatic…

- Trei persoane au primit o noua sansa la viata dupa ce o persoana in varsta de 67 de ani a murit la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Desi femeia care s-a stins din viata avea o varsta inaintata, medicii au constatat ca organele erau in stare foarte buna, iar familia a fost de acord cu prelevarea.…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce doua fete in varsta de 11 ani au fost calcate de o masina in timp ce se jucau pe un spatiu verde din localitatea Tibana, una dintre victime decedand la scurt timp de la internarea in spital, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Iasi. Potrivit…