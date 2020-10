Alte două şcoli din județul Brașov, în scenariul roşu Crește numarul școlilor din județul Brașov care vor face cursuri exclusive online. Alte doua școli au trecut la scenariul roșu, din cauza infecțiilor COVID-19. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat miercuri, Hotararea nr. 29/21.10.2020, privind funcționarea in „scenariul roșu”, pentru o perioada de 14 zile, a Liceului „Șt. O. Iosif” din Rupea și a Școlii Gimnaziale Cristian. Masura vine in urma identificarii unor cazuri de COVID-19 in cele doua unitați de invațamant. Conform datelor centralizate azi, incidența cazurilor de COVID-19, la Cristian a fost ieri de 3,26 la 1.000… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

