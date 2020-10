Alte două localități din țară închid cafenelele și resturantele Activitatea cu publicul a restaurantelor, cafenelelor si operatorilor jocurilor de noroc in interiorul cladirilor va fi fost restrictionata, incepand din 9 octombrie, in localitatile Targoviste, Razvad si Valeni-Dambovita, informeaza, joi, Prefectul Dambovita. Totodata, in localitatile Motaieni, Crevedia, Ulmi, Ocnita, Persinari, Glodeni, Razvad, Targoviste, Titu, Valeni-Dambovita si Bezdead, unde rata incidentei cumulate a cazurilor de COVID-19 este de peste 1,5 la 1.000 de locuitori, a fost instituita obligativitatea purtarii mastii de protectie pe timpul zilei in toate spatiile publice, incepand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

