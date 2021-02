Alt virus, aceiași oameni: „Nu se transmite de la persoană la persoană, dar…” Dupa ce Rusia a anunțat ca a constatat primele cazuri din lume de gripa aviara H5N8 la oameni, medicii trag un semnal de alarma cu privire la raspandirea acestui virus. Infecția cu H5N8 s-a dovedit a fi letala pentru pasarile salbatice și domestice. In cazurile depistate acum, oamenii care au fost infectați se simt bine, la doua luni de la diagnosticare. Rusia a anunțat ca a constatat primele cazuri din lume de gripa aviara H5N8 la oameni. Descoperirea a fost facuta in decembrie, insa abia acum autoritațile din Rusia o fac publica. Șapte muncitori care lucrau cu pasarile intr-o crescatorie au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat primele cazuri de transmitere a gripei aviare, tulpina AH5N8, de la pasari la om și a raportat acest lucru Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Anunțul a fost facut sambata de sefa agentiei sanitare ruse Rospotrebnadzor, Anna Popova, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres.…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a cerut miercuri Rusiei sa-l elibereze pe Alexei Navalnii, determinand o noua confruntare intre Europa și Moscova in legatura cu soarta celui mai inverșunat contestatar al președintelui rus Vladimir Putin. Rusia a respins decizia, informeaza The Guardian…

- Opozantul rus Alexei Navalnii s-a intors marți, in instanța, pentru un proces in care este acuzat ca ar fi calomniat un veteran din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza The Guardian . Potrivit sursei citate, procurorii cer ca acesta sa fie amendat cu 950.000 de ruble, echivalentul a 9.300 de lire sterline.…

- Opozantul Alexei Navalnii, 44 de ani, care acuza Kremlinul ca l-a otravit vara trecuta, urmeaza sa revina, duminica, la Moscova, in ciuda faptului ca autoritațile ruse au anunțat ca il vor aresta, informeaza DPA și Reuters, citate de Agerpres.Alexei Navalnii se va imbarca intr-un avion al companiei…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata la domiciliu, potrivit comunicatului.…

- In Japonia au fost identificate cinci cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus care se raspandește cu rapiditate in Marea Britanie, scrie The Guardian . Este vorba despre persoane care au sosit in arhipeleagul nipon din Regatul Unit. Toate au fost plasate in carantina. Autoritațile sanitare…

- Autoritațile din Romania pregatesc o simulare a campaniei de vaccinare anti-coronavirus, asta in condițiile in care pregatirile sunt aproape de final. Pana in prezent au fost stabilite centrele in care va fi stocat vaccinul anti-coronavirus și centrele in care serul va fi administrat populației. De…

- Specialiștii din Rusia le recomanda persoanelor care se vaccineaza anti-Covid sa nu bea alcool și sa nu fumeze inainte și dupa imunizare. Anna Popova, un inalt responsabil sanitar din Rusia, a declarat, marți, pentru un post de radio, ca persoanele care se vaccineaza trebuie sa se abțina de la a consuma…