Alt scandal în TVR Alt scandal in TVR. Conducerea interimara a TVR este acuzata de o serie de fapte penale de catre sindicatul MediaSind. Printre acestea demiterea directorului – coordonator al stației TVR Craiova, Anca Elena Dindirica și a coordonatorului Redacției Știri-Sport, Tiberius Mușuroi, și folosirea abuziva a resurselor instituției pentru a harțui, prin diverse controale denumite ad hoc, conducerea Studioului Teritorial Craiova. „Precizam ca in urma tuturor controalelor trimise la ordinul Ramonei Saseanu, nu s-a descoperit nicio neregula!“, se arata intr-un comunicat MediaSind. Conducerea sindicatului… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

