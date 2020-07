Alt parlamentar bolnav de COVID-19 Alt parlamentar bolnav de COVID-19. Este vorba de senatorul Barna Tanczos, care a anunțat pe pagina de Facebook ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. „Știi ca imi plac provocarile. Uneori prea mult… In ciuda acestui lucru, aș fi ratat asta astazi. Special pentru familia mea copii și tatal meu. Ei bine, daca tot e aici, daca vorbim atat de mult despre asta, din moment ce e deja o gluma secuiesc (” care-i treaba, nu indraznești sa incerci?”) atunci cine altcineva ar incerca decat mine Nu-mi pasa. Lasand gluma la o parte: azi am aflat ca am pneumonie dubla. Dupa aceea virusul COVID-19 este… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

