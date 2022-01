”Alstom, lider mondial in mobilitate inteligenta si sustenabila, a semnat un contract-cadru cu Norske Tog (NT) care permite furnizarea a pana la 200 de trenuri regionale Coradia Nordic. Cu o valoare totala de peste 1,8 miliarde de euro, contractul constituie cea mai importanta achizitie feroviara din istoria Norvegiei. Prima comanda ferma de 30 de trenuri valoreaza 380 de milioane de euro”, anunta compania. Livrarea noilor trenuri regionale „Clasa 77” catre Norske Tog este programata sa inceapa in 2025. Odata pusa in functiune, aceasta noua flota va incepe sa functioneze ca un serviciu feroviar…