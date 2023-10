Stiri pe aceeasi tema

- Concernul european Airbus continua sa aiba pe lista de clienți companii care au acționariat rusesc. Alro Slatina, companie controlata de cetațeanul rus Vitaly Lvovich Machitsky, a semnat un nou acord multianual cu Airbus, un principal producator european de aeronave. Conform termenilor contractului,…

- Productia de gaze a OMV Petrom s-a cifrat la 59.500 bep/zi, in trimestrul al treilea al acestui an, in scadere cu 2,3% comparativ cu perioada similara din 2022, conform datelor preliminare transmise, luni, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES . Productia totala de hidrocarburi s-a ridicat…

- Programul Made in Romania poate fi comparat cu o anticamera care pregateste companiile pentru drumul care le asteapta, a declarat, marti, Radu Hanga, presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti, la Gala de Premiere Made in Romania."Am vazut de-a lungul timpului peste 1.200…

- Statul roman, prin Ministerul Finanțelor, va incasa peste 600 de milioane de lei din dividendele speciale de la Fondul Proprietatea (FP), potrivit unor calcule bazate pe date publicate prin intermediul Bursei de Valori București (BVB). FP a anunțat luni structura actionariatului la data de 8 septembrie…

- Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, a inregistrat in primul semestru al anului o pierdere neta de 164 de milioane lei, comparativ cu un profit net de 15,3 milioane lei raportat in acelasi interval al anului trecut, conform unui comunicat transmis,…

- Produse militare occidentale in valoare de miliarde de dolari continua sa intre in Rusia in ciuda sancțiunilor internaționale, afirma Kyiv Independent . O investigație ampla condusa de jurnaliștii de la Vertska a dezvaluit ca, in prima jumatate a anului 2023, Rusia a importat numeroase produse militare,…

- Productia totala de hidrocarburi a Romgaz a scazut, in primul semestru al acestui an, cu 5,25%, comparativ cu perioada similara din 2022, la 15,41 milioane barili echivalent petrol, de la 16,26 milioane bep, conform datelor transmise, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti. In primele sase luni din 2023,…

- Mandatul de director general al lui Misa Popic la Romaero a fost prelungit cu cinci luni de catre Consiliul de Administratie, potrivit unui raport al companiei remis marti Bursei de Valori Bucuresti (BVB). „Prin decizia nr. 14/24.07.2023, Consiliul de Administratie al Romaero a decis acordarea unui…