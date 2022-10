Numarul beneficiarilor de ajutor pentru sustinerea familiei a scazut usor in aceasta vara. Valoarea alocatiilor platite in luna august pentru sustinerea familiei s-a diminuat cu aproape 10% fata de iulie, respectiv cu peste 2,24 milioane de lei, totalizand 21,307 milioane de lei, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Suma medie pe beneficiar a scazut de la 183,28 lei in iulie, la 177,41 lei in luna august. Datele ANPIS arata ca in august erau inregistrati 120.105 de beneficiari ai acestui acestui tip de ajutor social,…