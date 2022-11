Stiri pe aceeasi tema

- Cimitirele erau pline de gunoaie, in anii trecuți, dupa sarbatoarea de comemorare a celor morți. Astazi, cimitirele sunt aproape imaculate… Luni, in ultima zi din octombrie, cimitirele incepeau sa devina tot mai colorate. Mormintele erau acoperite de flori și lumanari, fiind pregatite pentru Luminație.…

- Primarul Bistriței e ferm convins ca stația de asfalt va primi, in finalo, to9ate avizele necesare. ”Daca va primi avizele, atunci instanța va anula amenda!” susține Ioan Turc. In cadrul ședințeoi de Consiliu Local de ieri, un consilier a intrebat care e situația cu stația de asfalt. ”Am vazut ca ați…

- Ioan Turc a promis ca va reduce numarul de posturi din Primaria Bistrița. ”Nu am vrut sa tai și apoi sa masor. Dar vom vota noua organigrama inainte de votarea bugetului pe 2023!” a promis primarul. Unul dintre lucrurile promise de primarul Ioan Turc in campania electorala a fost reorganizarea organigramei…

- Primaria Bistrița are in vedere modernizarea pieței Decebal. „Piața de pe Calea Moldovei nu are ce cauta acolo. O vom reloca in Decebal!”, a declarat Ioan Turc. In cadrul unei conferințe de presa la sediul Primariei Bistrița, Ioan Turc a vorbit și despre planurile pe care le are cu piețele din oraș.…

- Primaria Bistrița a deschis un centru pentru bistrițenii care doresc sa se reintoarca acasa, din strainatate, iar de la inființarea sa, 40 de familii au apelat deja la serviciile acestuia. Anul trecut, primarul Ioan Turc a declarat ca ii va ajuta pe cei care doresc sa renunțe la strainatate și sa se…

- Poliția Locala a municipiului Bistrița se doteaza cu trei mașini electrice a 100.000 de lei bucata. Aproape jumatate din suma este asigurata prin Administrația Fondului pentru Mediu. Instituția motiveaza achiziția cu faptul ca mașinile din dotarea Poliției Locale sunt vechi. Poliția Locala a municipiului…

- Vicepreședintele Agenției pentru Protecția Mediului, Adrian Haralambie Bidu, a fost prezent astazi la Bistrița pentru a lamuri autorizarea stației de asfalt. Potrivit unei postari a primarului Ioan Turc, astazi a fost prezent la Bistrița vicepreședintele Agenției pentru Protecția Mediului, Adrian Haralambrie…

- O parcare generoasa ar fi trebuit sa fie construita pe strada Bistricioarei. Locul a fost cedat de vechea administrație locala Consiliului Județean BN. „Daca CJ BN ne da terenul, noi ne și apucam de facut parcarea”, a declarat Ioan Turc. Administrația Crețu a dat Consiliului Județean BN terenul de pe…