Radioul public aniverseaza astazi 93 de ani de la prima transmisie in eter. „Alo, alo, aici Radio Bucuresti!” – acestea au fost primele cuvinte care s-au auzit de la radio. La 1 noiembrie 1928 era lansata in eter prima emisiune care incepea cu cuvintele: „Alo, Alo, aici Radio Bucuresti!”. La 22 decembrie 1926 era constituita Societatea de Difuziune Radiotelefonica, sub conducerea marelui inginer profesor Dragomir Hurmuzescu. Primul sediu a fost in Strada Fantanii, General Berthelot de astazi, la numarul 60, o veche casa boiereasca cu un singur etaj unde se amenajase un studiou mic echipat cu aparate…