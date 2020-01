Allianz - Tiriac Asigurari si Omniasig Vienna Insurance Group au semnat cu Aeroportul Mihail Kogalniceanu Constanta (documente)

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Societatii Comerciale Reparatii Locomotive (SCRL) au incetat greva si au reluat lucrul in toate sectiile, joi dupa ora 12:00, dupa ce conducerea companiei CFR Calatori a semnat contractul de mentenanta cu SCRL, a declarat, pentru AGERPRES, directorul SCRL, Cristian Coconasu. "Incepand…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat, miercuri, ca a fost semnat primul contract subsecvent la Acordul cadru privind achizitionarea a 2.902 platforme de transport pe roti in diverse configuratii, echipamente ce vor intra in inzestrarea Armatei Romaniei. Contractul semnat cu IVECO Defence…

- Primul contract subsecvent la acordul cadru privind achizitionarea a 2902 platforme de transport pe roti in diverse configuratii, echipamente ce vor intra in inzestrarea Armatei Romaniei, a fost semnat marti, 31 decembrie 2019, de loctiitorul sefului Departamentului pentru armamente cu reprezentantul…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica a semnat astazi, 10 decembrie, un nou contract pentru furnizarea piese, montare și mentenanța pentru scarile rulante din Pasajul „Sf. Vineri” (din zona Halei Centrale). Contra unei sume de 122.665 lei, cu TVA, firma contractata va trebui sa furnizeze și sa monteze, in…

- Curtea de Conturi a Romaniei și Banca Mondiala au incheiat in aceasta saptamana un Acord de Servicii de Consultanța Rambursabile pentru o durata de 34 de luni, informeaza un comunicat al Curții de Conturi, conform Mediafax.Contractul a fost semnat de președintele Curții de Conturi Mihai Busuioc…

- Supergreul Mihai Nistor iși va face debutul la profesioniști joi noapte in Costa Mesa, California, la cateva luni dupa ce a semnat cu faimosul promotor Oscar de la Hoya, potrivit Mediafax.Multiplu campion național și campion mondial AIBA Pro, Nistor a renunțat definitiv la visul de a caștiga…

- A fost semnat contractul de finanțare cu o valoare estimata de 3,3 milioane de euro pentru implementarea unui proiect de eficientizare... The post 3,3 milioane de euro pentru autoritațile locale. A fost semnat contractul de finanțare appeared first on Renasterea banateana .

- Contractul colectiv de munca la nivel de sector bugetar Sanatate pentru perioada 2019-2021 a fost semnat sambata seara la Ministerul Sanatatii, anunta sindicatele de profil pe propriile pagini de Facebook."Astazi, 2 noiembrie 2019, la sediul Ministerului Sanatatii s-a semnat Contractul colectiv…