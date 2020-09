Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut de primarul Brașovului, George Scripcaru. „Astazi, domnul Anton Niculescu, managerul Filarmonicii Brasov, și- a inaintat demisia din aceasta funcție. Am avut o discuție cu domnia sa pe aceasta tema, mi-a motivat ca din cauza unor motive personale nu mai poatei indeplini aceasta…

- Constructia terminalului de pasageri al Aeroportului International Brasov se apropie de finalizare, spune presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian-Ioan Vestea. La invitația acestuia, o delegatie formata din oficialitati locale si judetene, precum si reprezentanti ai mass-media din judetele Brasov…

- Fiind motorul economic al Județului Brașov, Zona Metropolitana are cel mai mare numar de locuitori și beneficiaza de mecanisme specifice de finanțare, diferite fața de comunitațile mici și mijlocii. Parte din forța de munca este din afara zonei metropolitane, fapt care genereaza o dependența de mobilitate…

- Astazi, primarul George Scripcaru a avut o intalnire cu reprezentanții Clubului Economic German și cu directorii Școlii Profesionale Germane Kronstadt, ai Colegiului Tehnic Remus Raduleț și ai Colegiului Tehnic de Transporturi pentru a gasi o soluție de cazare pentru cei 91 de elevi ai SPGK, care, odata…

- De ani de zile brașovenii se plang de inundațiile care se produc pe strazile orașului la fiecare ploaie torențiala. Aproape toate zonele Brașovului se inunda, din cauza gurilor de canalizare pline ochi cu pamant, potrivit brasovstiri.roIn numeroase randuri brașovstiri.ro a prezentat inventarierea…

- Președintele Consiliului Județean Brașov și liderul PNL Brașov, Adrian Veștea, și-a depus, astazi, la Biroul Electoral Județean, candidatura pentru un nou mandat in fruntea CJ Brașov. Acesta a fost insoțit de primarul Brașovului, George Scripcaru, președintele Organizației Municipale PNL, Adrian Oprica,…

- In 28 iulie 2020 a ajuns in garajul operatorului de transport RATBV ultimul troleibuz Solaris din cele 26 contractate anul trecut. In aceste condiții, Primaria Brașov a anunțat ca, incepand din 1 august 2020, vor fi introduse troleibuze și pe linia 6 (Saturn - Livada Poștei). De altfel,…

- Municipalitatea brasoveana a inceput zilele trecute lucrari de reparatii in pe aleile de sub Tampa, interventii ce vizeaza, in principal, aleile pietonale. Astfel, a declarat primarul Brasovului, George Scripcaru „se repara balustradele de la scari, iar la arterele pietonale se fac reparatii,…