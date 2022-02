Alina Vuc, aur la Ranking Series „Yasar Dogu”

Stiri pe aceeasi tema

- Delegația Romaniei de lupte libere participa, in acest week-end, la prima competiție majora din 2022: turneul Ranking Series „Yasar Dogu”, informeaza Federatia Romana de Lupte. Turneul de tradiție din Turcia se transforma, in acest an, in primul Ranking al Federatiei Internationale de Lupte (UWW), campioni…

- Delegația Romaniei de lupte feminine a decolat, joi, 24 februarie, spre Istanbul (Turcia). Tricolorele sunt gata de lupta la prima competiție majora din acest an: turneul Ranking Series „Yasar Dogu”, informeaza Federatia Romana de Lupte. Turneul de tradiție din Turcia se transforma, in acest an, in…

- Cristina Dorobanțu a facut primele dezvaluiri dupa finala „Puterea Dragostei”, dupa ce Radu și Adelina au caștigat sezonul 4 . Prezentatoarea a locuit in Turcia pe timpul filmarilor, iar acum, dupa aproximativ un an a revenit in Romania, acasa. „Am trait și traiesc o viața de poveste. Am avut alaturi…

- Tanarul tenismen roman Gabriel Ghețu, de la CS Dinamo București, locul 1 in Romania la 14 ani și locul 4 in Romania la 16 ani, a facut un turneu aproape perfect la Istanbul (Turcia), la Tac Cup, informeaza Federatia Romana de Tenis. Romanul a caștigat proba de simplu a turneului Tennis Europe U16 dupa…

- Desfasurat la Resita, turneul final al Campionatului National de lupte rezervat seniorilor a adus un moment deosebit catorva dintre luptatorii romani. Astfel, Rareș Chintoan, Kriszta Incze și Alexandra Anghel au primit carnetele de „Maestru Emerit al Sportului”, iar Franț Andrei si Madalin Minzala,…

- Inspectoratul Scolar Judetean Iasi participa pana in 2023 la implementarea activitatilor proiectului „Digitalization of Training Contents for Middle Schools" (Digitalizarea continuturilor instruirii pentru invatamantul gimnazial"), proiect in cadrul caruia sunt implicate alte sapte institutii din Turcia,…

- Fostul membru al Camerei Deputaților din Romania, Cozmin Gușa, a scris, pe pagina sa de Facebook, un mesaj „revoltator”. „In acest weekend trebuia sa fiu prezent la Istanbul la Congresul Uniunii Europene de Judo, lucru pentru care mi-am facut toate preparativele de calatorie, inclusiv testul aferent…

- Patru oameni au murit si 19 au fost raniti dupa ce o furtuna a lovit Turcia, cu forta unui uragan. Rafalele de vant au luat pe sus acoperisuri, au pus la pamant masinile si camioane pe autostrada. Doua dintre TIR-urile surprinse de prapad aveau numere de Romania. Imaginile pot avea un puternic impact…