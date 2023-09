Stiri pe aceeasi tema

- UTA revine in Banat, dar nu pentru un meci cu Poli, ci cu CSC Dumbravita. Asa s-a stabilit in urma tragerii la sorti pentru play-off-ul Cupei Romaniei. Partida se va disputa cel mai probabil la Ghiroda. Intr-un alt joc al acstei faze, Buziasul va intalni, poate la Lugoj, pe Chindia Targoviste, fosta…

- O femeie din comuna Dumbravița, județul Timiș, s-a judecat cu Poliția Locala dupa ce a fost amendata cu 10.000 de lei pentru ca, dupa ce a pus sticlele intr-un „clopot” dedicat acestui tip de deșeuri, a lasat punga de hartie in care a dus sticlele langa tomberon

- Deși a trecut de mult Ziua Internaționala a Copilului, Alina Sperlea, indragita pentru acțiunile ei sociale și caritabile, zilele trecute a plimbat cu doua limuzine de lux zeci de copilași, dorindu-și sa faca o surpriza celor mici. Astfel, aceștia au devenit staruri ale Dumbraviței. Pentru Alina,…

- Vali a apelat pana in prezent la mai multe tratamente oncologice. A ajuns și in Turcia pentru un tratament de specialitate, a urmat o faza de reevaluare in martie, s-a continuat tratatmentul, iar doctorii au spus ca pot sa o opereze, tratamentul nefiind eficient 100%.In prezent Vali este imobilizata…

- Intalniri ale polițiștilor cu copiii aflați in tabere de vara, in Timiș. La inceputul lui iulie oamenii legii au participat la sesiuni de informare cu elevii care au participat la tabara de vara de la Topla. Agenții au discutat cu cei mici despre consumul de alcool și droguri, dar și despre siguranța…

- Un barbat din Timiș iși cumparase recent un BMW X7 mild hybrid in valoare de 135.000. Noaptea, cainele familiei a inceput sa latre și și-a alertat stapanul ca arde vehiculul in garaj. Din pacate, cainele a murit in timpul incendiului, iar acum barbatul incearca sa obțina explicații din partea celor…

- Miracolul columbian s-a propus dupa 40 de zile de stat in jungla amazoniana. Patru copii care au supraviețuit in urma prabușirii avionului in care calatoreau cu rudele lor, care au murit, au fost salvați vineri, scrie The Guardian.

- Ploi torențiale cu grindina, in Timiș. Au fost emise 2 mesaj RO-Alert. In intervalul orar 14:30-15:30, pentru localitațile Giarmata, Ghiroda, Sanandrei și Dumbravița, intra in vigoare o avertizare COD ROȘU de averse torențiale.