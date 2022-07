Stiri pe aceeasi tema

- A sosit marele moment al zilei de astazi! Cele trei cupluri ajunse in marea finala a sezonului 5, și anume: Sabrina și Perneș, Giovana și Sese, cat și Alina și Valentin, au avut partea de ceremonia civila, unde raspunsul a fost evident "DA" din fața tuturor, astfel ca acum a sosit momentul in care se…

- Ultima saptamana din competitia Mireasa, inainte de marea finala a sezonului cinci, difuzata luni, 18 iulie, de la 14:00, la Antena 1, le-a oferit cuplurilor aflate in cursa pentru marele premiu, la fel ca si in sezoanele trecute, posibilitatea de a petrece timp impreuna si de a se cunoaste mai bine,…

- Spiritele s-au incins din nou in cuplul format de Valentin și Alina, in casa Mireasa. Cei doi și-au aruncat reproșuri pe banda rulanta unul celuilalt, in cadrul a ceea ce pare a fi un impas in relația lor. Concurenții nu reușesc sa se ințeleaga, in ciuda eforturilor lor.

- Anda și Alina de la Mireasa sezon 5 s-au certat in emisia live din 28 iunie 2022, la Capriciile Iubirii. Totul a pornit la petrecerea de sambata, cand logodnica lui Valentin și Nora au discutat despre Leo.

- Valentin și Alina de la Mireasa sezon 5 s-au desparțit in emisia live din 16 iunie 2022. Fata refuza sa spuna ca nu mai sunt impreuna, iar Vali considera ca atitudinea ei este un semn clar ca nu dorește relația aceasta.

- Valentin și Alina s-au certat foarte tare in pauza de publicitate din emisiunea de ieri. Baiatul a ajuns sa-i spuna iubitei sale ca vrea sa termine orice legatura. Care este statusul relației lor la 24 de ore dupa cearta furtunoasa.

- In gala de sambata a emisiunii Mireasa, difuzata pe 30 aprilie 2022, a ieșit la iveala faptul ca Alina s-a suparat din cauza unor lucruri petrecute intre Sabrina și Valentin. Camerele de filmat au surprins totul și astfel s-au nascut noi discuții.

- Concurenții de la Mireasa au inceput deja sa se gandeasca serios la casatorie, iar unii deja au inceput sa puna la punct cele necesare pentru cererea in casatorie. Perneș și Valentin au fost deja curprinși de emoții cu gandul la marele eveniment și nu numai.