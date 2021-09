Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, medicul Raed Arafat, a declarat ca varianta Delta a coronavirusului are efect mai mare asupra copiilor si ca este posibil ca o parte dintre acestia sa ajunga chiar in sectiile de ATI ale spitalelor, astfel ca unitatile sanitare incep sa aloce paturi…

- Un aradean in varsta de 65 de ani stabilit in SUA si care a venit recent in vacanta in tara a fost spitalizat din cauza infectiei cu SARS-CoV-2 tulpina Delta, insa din cauza complicatiilor a decedat. Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad a informat ca acesta este al doilea caz…

- Barbatul nu are istoric recent de calatorie și s-a vaccinat, la inceputul anului 2021, cu ambele doze de vaccin de la Pfizer, a anunțat Prefectura Galati.Acesta a fost declarat pozitiv, dupa ce s-a testat in data de 1 august. Ulterior, pe data de 17 august, a fost confirmat cu tulpina Delta, informeaza…

- „Cu cat procentul persoanelor vaccinate este mai mare, cu atat numarul de persoane spitalizate admise la Terapie Intensiva și numarul de decese vor fi mai mici. Cu cat numarul persoanelor vulnerabile este mai scazut ca acoperire vaccinala, cu atat riscul de creștere a numarului de persoane spitalizate…

- Managerul spitalului de Boli Infecțioase din Iași, medicul Florin Roșu, a declarat miercuri ca laboratorul din cadrul spitalului a identificat in total inca opt pacienți infectați cu tulpina Delta.„Circulația tulpinii Delta era pentru noi medicii o certitudine, insa nu era inca identificata in laborator.…

- Potrivit managerului Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Florin Rosu, barbatul nu este vaccinat anti-Covid, acesta aflandu-se, in prezent, internat in stare grava la Terapie Intensiva."El ar fi luat contact cu mai multe persoane din aceeasi familie. Directia de Sanatate Publica a efectuat imediat…

- Un barbat din municipiul Pascani se afla la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase ‘Sf. Parascheva’ din Iasi, dupa ce analizele de laborator au confirmat ca acesta este infectat cu tulpina Delta a noului coronavirus. Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Florin Rosu,…

- Valeriu Gheorghița a avertizat ca in ultima saptamana s-a inregistrat o dublare a cazurilor de imbolnavire COVID-19 produse de tulpina Delta la nivel european, care poate avea consecințe și in Romania.Intrebat daca evoluția epidemiei de COVID-19 se va schimba in urmatoarele doua luni, in toamna, din…