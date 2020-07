Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Andrei Ștefanescu a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, colega sa de platou Majda a respectat toate procedurile legale și astfel acum se afla in carantina in propria locuința. Vedeta a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre cum e viața in izolare!

- Andrei Ștefanescu, prezentatorul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Imediat dupa ce a aflat rezultatul testului, acesta a mers la spital, acolo unde se afla acum internat. In exclusivitate pentru Star Matinal, acesta a oferit declarații despre felul…

- Mariana Ionescu Capitanescu, declarații despre situația fiului sau! Tanarul a prins ultimul avion spre țara și s-a intors de urgența! Dezvaluirile facute de artista in cadrul emisiunii ”Showbiz Report” de la Antena Stars.

- Alina Pușcaș și-a botezat fetița, iar evenimentul fost organizat in secret. Prezentatoarea dela Antena 1 a explicat de ce a luat aceasta decizie și a marturisit ca regretalipsa mai multor persoane dragi. In contextul pandemiei, la creștinarea micuțeiIris au participat doar 14 persoane.”Am facut un…

- Elena Merișoreanu s-a luptat cu mai multe probleme de sanatate in ultima vreme. In luna martie a acestui an, artista a suferit o intervenție la picior. In cadrul emisiunii „Showbiz Report” de la Antena Stars, Elena Merișoreanu a oferit noi detalii privind starea in care se afla, dar a vorbit și despre…

- Romanii intrați in carantina spun povești crunte: abandonati in hoteluri, unde nimeni nu le-a verificat starea de sanatate, unii au facut testul COVID pe banii lor, fara sa scape de izolare. Costel Popa nu intelege nici acum de ce a stat in carantina daca nimeni nu i-a verificat starea de sanatate,…

- Dana Rogoz a nascut in urma cu doua zile, iar acum deja se pregatește sa se externe din spital și sa mearga la familia ei! Vedeta a facut primele declarații la Showbiz Report dupa ce a devenit din nou mamica.

- Detalii in acest sens a dat Mihaela Tanase, purtator de cuvant al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. ”Cred ca cel mai important lucru pe care trebuie sa il stie populatia este acela ca se pastreaza in continuare, la fel ca si pe perioada starii de urgenta, acele consultatii la distanta care…