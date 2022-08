Provocari acceptate, frici invinse, distracție la cote intense și povești emoționante de viața, așa poate fi descrisa cea de-a noua ediție a emisiunii Splash! Vedete la apa. Alina Petre si Dima Melnic sunt cei doi concurenti care s-au calificat in finala saptamanii, difuzata duminica. In seara aceasta, de la ora 20:00, pe Antena 1, o noua serie de concurenti isi va testa limitele in cadrul celui mai racoritor show al verii. Piticu este unul dintre acestia, iar concurentul a oferit o lecție frumoasa de perseverența.